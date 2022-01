नॉन एफएक्यू खरीदा ४०० मीट्रिक टन धान हुआ रिजेक्ट, जांच के बाद खरीदी केंद्रों में भेजा वापस

परिवहन के बाद वेयरहाउस से सोसाइटियों को वापस लौटा दिया गया अनाज





मनोज कुुंडू. होशंगाबाद

समर्थन मूल्य पर धान खरीदने में लापरवाही बरती जा रही है। जिले में खरीदी के बाद वेयरहाउस में भंडारण के लिए भेजा गया करीब ४०० मीट्रिक टन अनाज रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट अनाज का मूल्य ७७ लाख ६० हजार रुपए है। सोसाइटियों से नॉन एफएक्यू धान बोरियों में भरकर वेयरहाउस भेज दिया गया। वेयरहाउस में भंडारण से पहले अनाज की जांच की गई तो खरीदी केंद्रों में बरती जा रही लापरवाही की पोल खुल गई। बोरियों में भरे अनाज में नमी के साथ ही निर्धारित मापदंड से ज्यादा मिट्टी, कुसी, सुकड़े, टूटे, बदरंग एवं क्षतिग्रस्त दाने पाए गए। जिसकी वजह से नॉन एफएक्यू बताकर सोसाइटियों को वापस अनाज से भरी बोरियां भेज दी गई हैं।

Non FAQ purchased 400 metric tons of paddy rejected, after investigation sent back to procurement centers