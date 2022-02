काम में लापरवाही पर जिला विपणन अधिकारी और वेयरहाउस प्रबंधक को थमाया नोटिस

धान उपार्जन में स्वीकृति पत्र जारी करने के काम में लापरवाही का मामला, उपार्जन कार्य में गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध की जाएगी सख्त कार्रवाई

नर्मदापुरम। धान उपार्जन, धान मिलिंग एवं रबी पंजीयन कार्य की सोमवार को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने समीक्षा की। उन्होंने सभी उपार्जन संबंधी अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपार्जन कार्य में गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने धान उपार्जन में स्वीकृति पत्र जारी करने के कार्य में देरी पर जिला विपणन अधिकारी एवं वेयरहाउस प्रबंधक से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। 22 फरवरी से 2 मार्च तक पचमढ़ी में आयोजित होने वाले महादेव मेले की सभी तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। पचमढ़ी में मेला पहुंच मार्गों एवं मंदिर की सीढिय़ों की मरम्मत कराने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए। कलेक्टर ने जिले में बोर्ड परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा कर जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर उडऩदस्ता दल एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। कलेक्टर ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत प्रभावी कार्ययोजना बनाने एवं अडॉप्ट इन आंगनवाड़ी अभियान के तहत गोद ली गई आंगनबाडिय़ों का एक दिन निर्धारित कर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को दिए।

