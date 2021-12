काम में लापरवाही पर सहायक संचालक मत्स्य को नोटिस

जल संरचनाओं के जियो टैगिंग कार्य में लापरवाही का मामला

होशंगाबाद

मत्स्य विभाग के अंतर्गत तालाबों व अन्य जल संरचनाओं के जियो मैपिंग काम में लापरवाही पर सहायक संचालक मत्स्य राजीव श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जल संरचनाओं के काम में कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सहायक संचालक मत्स्य विभाग को निर्देशित करते हुए चेतावनी दी है कि 15 दिन के अंदर जल संरचनाओं के जिओ मैपिंग का कार्य पूर्ण ना होने की दशा में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित कृषि एवं कृषि से सम्बद्ध विभागों के अंतर्गत संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने जिले में पशुपालन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत निर्मित सभी गोशालाओं का व्यवस्थित ढंग से संचालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौशाला में निर्धारित क्षमता के अनुरूप गोवंश को रखे। किसी भी गौशाला में 100 से कम पशु ना हो यह सुनिश्चित करें। गौशालाओं के बेहतर संचालन के लिए गौशाला संचालकों को प्रशिक्षित किया जाए। कलेक्टर ने बैठक में खाद्य विभाग अंतर्गत राशन वितरण ईकेवाईसी कार्य, राशन आपके ग्राम आदि योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में भिक्षावृत्ति कार्य में संलग्न लोगों को चिन्हित कर उन्हें शीघ्र राशन वितरण कराया जाए। दस्तावेजों के अभाव में कोई भी भिक्षुक राशन के लाभ से वंचित न हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

Notice to Assistant Director Fisheries for negligence in work