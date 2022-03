काम में लापरवाही पर जिला सहकारी बैंक के सीइओ, उपायुक्त बैतूल और तीन जिला उपसंचालकों को नोटिस

कमिश्नर ने की नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा जिले के विभागीय योजनाओं की समीक्षा

नर्मदापुरम। कमिश्नर मालसिंह ने बुधवार को कमिश्नर कार्यालय में विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की। सहकारिता विभाग की समीक्षा में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण, ऋ ण वसूली तथा अन्य कार्यों में संतोषजनक प्रगति न होने पर नर्मदापुरम एवं बैतूल जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी बैंक एवं सहायक आयुक्त सहकारिता हरदा एवं होशंगाबाद तथा उपायुक्त बैतूल को नोटिस देने के निर्देश दिए। पशुपालकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के कार्य में संतोषजनक प्रगति न होने पर तीनों जिले के उपसंचालक पशुपालन विभाग को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए गए।

कमिश्नर ने कृषि विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने तीनों जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि तीनों जिले के सभी ग्रामों में किसान खेत पाठशाला का आयोजन कर किसानों को नरवाई न जलाने एवं उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए प्रेरित करें। कमिश्नर ने अमानक खाद, बीज एवं कीटनाशक का विक्रय करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के लिए तीनों जिले के उप संचालक कृषि को निर्देश दिए। मत्स्य विभाग को मत्स्यपालकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। नर्मदा नदी के किनारे सभी ग्रामों में मत्स्यपालक की समितियां बनाकर उनके कार्ड बनाए जाए।





Notice to CEO, Deputy Commissioner and three District Deputy Directors