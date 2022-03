किसानों को गेहूं उपार्जन के लिए अब स्लॉट बुकिंग की सुविधा

नर्मदापुरम। रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के लिए किसानों की सुविधा को और सुगम बनाया गया है। अब किसान स्वयं ई-उपार्जन पोर्टल पर उपज बिक्री की दिनांक एवं उपार्जन केन्द्र का चयन कर सकेंगे। किसानो के लिए 23 मार्च से स्लॉट बुकिंग www.mpeuparjan.nic.in पर की शुरू कर दी गई है। किसानों को इस लिंक की जानकारी एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएगी। ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसान द्वारा स्वयं के मोबाइल, एमपी ऑनलाइन, सीएससी, ग्राम पंचायत, लोक सेवा केन्द्र, इन्टरनेट कैफे एवं उपार्जन केन्द्र से स्लॉट बुकिंग की जा सकती है। स्लॉट बुकिंग के लिए किसान के ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा। उपार्जन का कार्य एवं स्लॉट बुकिंग सोमवार से शुक्रवार तक किया जाएगा। किसान द्वारा आगामी 07 दिवस में फसल विक्रय के लिए स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी एवं स्लॉट की वैधता 03 कार्य दिवस रहेगी। किसान उपज विक्रय के लिए तहसील अंतर्गत किसी भी उपार्जन केन्द्र का चयन कर सकते है। स्लॉट बुकिंग के समय पोर्टल पर किसान की विक्रय योग्य कुल मात्रा प्रदर्शित की जाएगी,जिसमे किसान को वास्तविक विक्रय योग्य कुल अनुमानित मात्रा की प्रविष्टि करनी होगी और उसी मात्रा अनुसार उपज किसान से खरीदी जाएगी।

Now slot booking facility for farmers for wheat procurement