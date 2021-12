हवा, पानी और सतह पर दुश्मन को मार गिराने वाले हथियारों को लोगों ने करीब से देखा

आयुध निर्माणी में लगाई गई भारतीय सेना को शक्ति प्रदान करने वाले हथियारों की प्रदर्शनी

होशंगाबाद

हवा, पानी और सतह पर दुश्मन को मार गिराने वाले हथियारों की आयुध निर्माणी में प्रदर्शनी लगाई गई। सतपुड़ा क्लब आयुध निर्माणी इटारसी में प्रदर्शनी में रखे गए हथियारों का लोगों ने करीब से अवलोकन किया और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी ली। उल्लेखनीय है कि आयुध निर्माणी कार्पोरेशन बनने के बाद पहली बार आम नागरिकों व विद्यार्थियों के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। आयुध निर्माणी इटारसी द्वारा गन (बाल) पाउडर, मिसाइलों के लिए प्रोपोलेट आकाश बूस्टर, नाग बूस्टर, त्रिशूल बूस्टर, पिनाका, आरजेट-61, पिचोरा, हिल्ना बूस्टर और वरुणास्त्र मिसाइल बनाने का काम किया जा रहा है। प्रदर्शनी में मिसाइलों के साथ ही उनके बारहेड, प्रोपलेंट सहित अन्य उत्पाद आम नागरिकों के अवलोकन के लिए रखे गए हैं।



१९ दिसंबर तक प्रदर्शनी-

आयुध निर्माणी इटारसी में रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी का समापन १९ दिसंबर को होगा। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की इकाई भारत सरकार का उद्यम रक्षा मंत्रालय द्वारा आजादी के ७५ वे अमृत महोत्सव के अवसर पर विस्फोटक एवं प्रणोदक (प्रोपलेंट) से परिचित कराने प्रदर्शनी लगाई गई। प्रतिदिन दोपहर १२ बजे से शाम ७ बजे तक सतपुड़ा क्लब आयुध निर्माणी में प्रदर्शनी में रखे गए हथियारों का लोग अवलोकन कर सकेंगे।



गोला-बारूद में नोदकों की आपूर्ति के लिए हुई थी स्थापना-

1969-70 में तत्कालीन रासायनिक उत्पादों वाली निर्माणियों में उच्च क्षमता के गोला-बारूद के लिए नोदकों की पूर्ति के लिए आयुध निर्माणी इटारसी की स्थापना हुई। आयुध निर्माणी कोलकाता के तत्कालीन अध्यक्ष व महानिदेशक एस भट्टाचार्य द्वारा १८ मार्च १९७९ को आयुध निर्माणी इटारसी की आधार शिला एवं भूमिपूजन किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति स्व. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा १९ अगस्त १९८७ व ३ अपै्रल १९९३ को आयुध निर्माणी का दौरा किया था।

