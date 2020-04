Fight against Corona in MP कोरोना से जंग में आमआदमी की कमान

बनखेड़ी (Bankhedi) में कोरोना (Corona) का संक्रमण न हो इसलिए यहां लाॅकडाउन पालन करवाने की जिम्मेदारी आम लोगों ने उठा ली है। नगरवासियों ने खुद ही अपने गली-मोहल्लों में बैरिकेडिंग करा दी है। लोगों को आने जाने से रोकने के साथ कोरोना की भयावहता के बारे में बता रहे।

दरअसल, होशंगाबाद (Hoshangabad) जिले के कई क्षेत्रों में कोरोना संदिग्ध मिले हैं। तमाम पाजिटिव केस भी सामने आए हैं। बनखेड़ी नगर में भी बीते दिनों दो युवतियों में कोरोना के लक्षण पाए गए थे। बनखेड़ी नगर के सरस्वती काॅलोनी की रहने वाली एक युवती बीते दिनों 3 अप्रैल को राजस्थान के भीलवाड़ा से आई थी। आने के बाद उसके गले में खराश व कुछ अन्य परेशानियां सामने आई। परिजन ने स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया। विभाग ने सूचना के बाद युवती की जांच की और कोरोना टेस्ट के लिए आवश्यक सैंपल लेकर भोपाल भेज दिया गया। युवती को डाॅक्टर्स की निगरानी में आईसोलेशन में रखा गया है।

दूसरी युवती बनखेड़ी के बोहरा काॅलोनी की है। वह बीते 28 मार्च को इंदौर से लौटी थी। युवती को पिछले कुछ दिनों से सर्दी जुखाम, सांस लेने में तकलीफ हो रही। परेशानी होने पर परिजन ने स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया। इस युवती के कोरोना टेस्ट के लिए भी सैंपल लेकर भोपाल भेज दिया गया है, साथ ही इसे भी आईसोलेट कर दिया गया है।

लोगों ने खुद संभाली जिम्मेदारी

नगर में कोरोना संक्रमण संदिग्धों के कई मामले सामने आने के बाद अब लोगों ने खुद अपने नगर के सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा ली है(bankhedi people taken initiative to save the city itself)। नगर के तमाम गली-मोहल्लों को बैरिकेड कर बंद कर दिया गया है। शहर के नगर परिषद, पुराना थाना, आवास कालोनी सहित दस से अधिक सड़कों को बंद करने के लिए बांस या पोल लगाकर बैरिकेडिंग स्थानीय लोगों ने स्वयं कर दी है। कई जगहों पर बांस-बल्ली से बंद कर टेबल लगा दिया गया है।

लोगों की इस पहल से शहर में अनावश्यक घूमने वालों पर काफी हद तक लगाम लग गया है। केवल जरूरी कार्य से कोई निकल रहा है। हालांकि, होम डिलेवरी सेवा शुरू हो जाने से अमूमन लाॅकडाउन का सभी पालन कर रहे।

