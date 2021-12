जिले के 265 संवेदनशील और 114 अति संवेदनशील केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच होगा मतदान

७६२० उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे ६.३१ लाख मतदाता





होशंगाबाद

पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तीन चरणों में होने वाले चुनाव में सोहागपुर और केसला में 6 जनवरी, पिपरिया, सिवनीमालवा में 28 जनवरी और बनखेड़ी, बाबई एवं होशंगाबाद विकासखंड में 16 फरवरी को चुनाव होंगे। जिले में 1270 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 265 संवेदनशील और 114 अति संवेदनशील हैं। इसके अलावा 20 मतदान केंद्रों में मतदाताओं की संख्या 750 से अधिक है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी एवं चार मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। 750 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों पर एक अतिरिक्त मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। जिले में कुल 3440 इवीएम उपलब्ध है। प्रचार प्रसार के लिए इवीएम रिटर्निंग आफिसरों को दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

Polling will be held in 265 sensitive and 114 very sensitive centers of the district under tight security