नववर्ष पर खपाने की थी तैयारी, पुलिस ने जब्त किया १.६२ हजार की शराब

शनिचरा मोहल्ले में मकान के पास खाली पड़े भूखंड में कर रखा था शराब का स्टॉक

होशंगाबाद

नववर्ष पर बड़े पैमाने पर शराब खपाने की तैयारी की गई थी। जिस पर कोतवाली पुलिस ने पानी फेर दिया। पुलिस ने शुक्रवार को शनिचरा मोहल्ले में छापा मारकर ५३ पेटी अवैध शराब जब्त किया है। जिसका बाजार मूल्य १ लाख ६२ हजार ८२० रुपए है। आरोपी का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

कोतवाली थाना टीआई संतोष सिंह चौहान ने बताया कि टीम द्वारा अवैध शराब माफियाओं और वाहन चोरों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार-शुक्रवार की दरम्यानी रात एसडीओपी द्वारा वायरलेस सेट पर सूचना दी गई कि खेडापति मंदिर के पास शनिचरा मोहल्ले मे पुलिस बल भिजवाएं। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस को रवाना किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ओमप्रकाश कहार के मकान के बाजू में बने एक मकान की तलाशी ली इस दौरान खाली पड़े भूखंड से 40 पेटी देशी मदिरा शराब, 6 पेटी बीयर, 3 पेटी अंग्रेजी गोवा, 1 पेटी बकार्डी, 2 पेटी मेक डावल्स, 1 पेटी ब्लू चिप आदि बरामद कर जब्त की गई। थाना प्रभारी चौहान ने बताया कि इस मामले मे अज्ञात आरोपी के विरुद्ध 34/2 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जब्त शराब की कीमत लगभग 1 लाख 62 हजार 820 रुपए बताई जा रही है।

Preparations were made for consumption on New Year, police seized 1.62 thousand liquor