चिटफंड कंपनियों की संपत्ती होगी कुर्क

निवेशकों की राशि वापसी का रास्ता खुला

Published: May 07, 2022 09:46:29 pm

नर्मदापुरम। चिटफंड कंपनियों की कार सहित अन्य संपत्ती कुर्क करके निवेशकों की राशि लौटाने का आदेश जारी किया गया है। जिसके बाद निवेशकों को अपनी जमा राशि मिलने की उम्मीद जागी है।

चिटफंड कंपनी जीएन डेयरी जीएन गोल्ड और एनएनसीएल के 10 हजार 574 निवेशकों की 25.10 करोड़ और 12 प्रतिशत ब्याज की कोर्ट के आदेशित राशि की वसूली सुनिश्चित करने कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कंपनियों की 11 संपत्तियों को सेकंड क्लिमेंट के रूप में कुर्क करने का आदेश दिया है। जिससे निवेशकों के निवेश राशि की वापसी का रास्ता साफ होते नजर आ रहा है। निवेशकों के अधिवक्ता रमेश के साहू ने बताया कि तीनों कंपनियों के खिलाफ 12 सितंबर 2017 को तत्कालीन कलेक्टर अविनाश लवानिया ने 10 हजार 574 निवेशकों की दावा राशि 25.10 करोड़ एवं उस पर 12 प्रतिशत ब्याज स्वीकृत करते हुए कलेक्टर देवास को कुर्क संपत्तियों में से राशि वसूली के आदेश दिए थे। नर्मदापुरम कलेक्टर के आदेश को कलेक्टर देवास ने अमान्य कर दिया था। जिससे निवेशक खाली हाथ हो गए थे। अधिवक्ता साहू ने बताया कि शासन को इस संबंध में वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया। जिसके बाद कलेक्टर नर्मदापुरम नीरज कुमार सिंह ने निवेशकों के आवेदन को स्वीकार करते हुए और आदेशित राशि की वापसी सुनिश्चित करने के लिए सेकंड क्लिमेंट के रूप में 11 वर्णित संपत्तियों, जिसमें लालघाटी भोपाल, मेट्रो टावर विजय नगर इंदौर, डिवाइन वैली उज्जैन, नवकार खरगोन, धार पिंपरी महाराष्ट्र और जनकपुरी नई दिल्ली की संपत्ति सहित ऑडी और डस्टर कार को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।

Property of chit fund companies will be attached