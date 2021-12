एक साथ दो मालगाडिय़ों को जोड़कर चलाएगी रेलवे, लेटलतीफी होगी खत्म, समय और पैसा बचेगा

पिछले आठ महीने से किया जा रहा प्रयोग सफल, इटारसी, बानापुरा सहित अन्य बड़े मालगोदामों से भी हो सकेगा परिवहन

होशंगाबाद

रेलवे अब एक साथ दो मालगाडिय़ों को जोड़कर चलाएगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि रैक नहीं मिलने की वजह से परिवहन में होने वाली लेटलतीफी से भी छुटकारा मिलेगा। वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे द्वारा पिछले आठ महीने में 886 लॉन्ग हॉल मालगाडयि़ों का संचालन किया जा चुका है। जिसकी सफलता के बाद अब इटारसी-बानापुरा सहित अन्य स्टेशनों के बड़े मालगोदामों से भी इसी तर्ज पर परिवहन की योजना बनाई जा रही है।

सीपीआरओ राहुल जयपुरियार ने बताया कि मालगाडिय़ों की औसत गति में वृद्धि होने से माल यातायात में बढ़ोत्तरी हुई है। जिसकी वजह से प्रमुख रेलखंडों पर लॉन्ग हॉल मालगाडिय़ों के संचालन को गति प्रदान की गई है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल, जबलपुर और कोटा मंडल के बड़े मालगोदामों से भी लॉन्ग हॉल मालगाडिय़ों के संचालन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। जिससे समय पर तेजी से परिवहन किया जा सके।

Railway will run by connecting two goods trains together, delay will end, time and money will be saved