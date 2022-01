कॉलोनाइजरों से होगी राजस्व वसूली, निपटाए जाएंगे राजस्व संबंधी मामले

6 माह से अधिक के राजस्व प्रकरणों का होगा निराकरण

होशंगाबाद। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें कलेक्टर द्वारा राजस्व प्रकरणों, हितग्राही मूलक योजनाओं एवं अन्य समसामयिक मुद्दों पर विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने न्यायालयवार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कर निर्देशित किया कि 6 माह से अधिक के समस्त प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण किया जाए। क्रिमिनल केसेस के निराकरण में भी प्रगति लाएं।

कलेक्टर ने कहा कि कोई भी पात्र धारणाधिकार योजना के लाभ से वंचित ना हो। योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का अच्छे से परीक्षण कर स्वीकृति एवं निरस्त करने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं रुचि लेकर हितग्राहियों के दस्तावेज संबंधी कमियों को पूर्ण कराएं। बैठक में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन फ्लाइ कार्य की समीक्षा कर सभी तहसीलों में सभी आवेदन दर्ज कराने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि तहसील पिपरिया के 121 ग्रामों में ड्रोन फ्लाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में तहसील बनखेड़ी में ड्रोन फ्लाई का कार्य जारी हैं। कलेक्टर ने बैठक में सभी एसडीएम एवं तहसीलदार को राजस्व वसूली कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कॉलोनाइजरों से समय पर राजस्व वसूली की कार्रवाई की जाए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण के निर्देश सभी राजस्व अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि भू अर्जन के प्रकरणों एवं मुआवजो के प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण किया जाए। बैठक में अपर कलेक्टर आदित्य रिछारिया सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।





Revenue collection will be done from colonizers, revenue related matters will be settled