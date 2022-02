धान से चावल बनाने के नाम पर राइस मिल संचालक ने की 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी, केस दर्ज

एसडीएम के आदेश पर पटवारी ने दर्ज कराया धोखाधड़ी का केस





नर्मदापुरम

नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी में कागजों में राइस मिल चलाने का मामला सामने आया है। बनखेड़ी स्थित मेसर्स माखनलाल हरलाल सोनी राइस मिल के संचालक ने शासन के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की। संचालक ने बिना बिजली कनेक्शन लिए ही मप्र विपणन संघ से करीब 32 लाख रुपए की 2 हजार 164 क्विंटल धान चावल बनाने के लिए ली थी। जिसे शासन को वापस लौटाने के बजाय उसे गायब कर दिया। मामले में बनखेड़ी थाने में राइस मिल संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है।

कागजों में राइस मिल चलाने के मामले में पिपरिया एसडीएम नितिन टाले ने मामले की जांच करवाई थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद पटवारी चुन्नीलाल धुर्वे के माध्यम से माखनलाल सोनी राइस मिल के संचालक मधु सोनी पर धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया। टीआई उमेश तिवारी ने बताया कि राइस मिल संचालक के खिलाफ धारा 420 और 406 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच चल रही है।

Rice mill operator cheated Rs 32 lakh in the name of making rice from paddy, case registered