सरकार के लिए 8.54 लाख मीट्रिक टन गेंहू खरीदने वाली 290 सोसाइटियों के अटके 14 करोड़ रुपए

पिछले साल की गई थी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी, अब तक नहीं मिली राशि, 75 हजार किसानों से खरीदा गया था 8 लाख 54 हजार मीट्रिक टन गेहूं

नर्मदापुरम

जिले के 75 हजार 780 किसानों से समर्थन मूल्य पर 8 लाख 54 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी करने वाली सहकारी सोसाइटियों के कमीशन और मजदूरी के भुगतान में हिसाब-किताब का पेंच फंस गया है। जिसकी वजह से जिले की 290 सहकारी सोसाइटियों का 14 करोड़ 10 लाख 58 हजार 296 रुपए का भुगतान अटक गया है। मामला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने संज्ञान में आने के बाद नागरिक आपूर्ति निगम ने कागजी छानबीन और सोसाइटियों का हिसाब-किताब शुरू कर दिया है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि अनाज खरीदी करने वाली सभी सोसाइटियों का मिलान किया जा रहा है। करीब एक दर्जन सोसाइटियों का हिसाब शेष है। जिसके बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

Rs 14 crore stuck in 290 societies buying 8.54 lakh metric tonnes of wheat for the government