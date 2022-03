कमिश्नर ने किसे और क्यों दी मोबाइल के इस्तेमाल पर नसीहत... जानने के लिए पढ़ें

लक्ष्य बड़ा रखें और एकाग्र होकर उसे पाने में जुट जाएं, सफल्ता जरूर मिलेगी

नर्मदापुरम। COMMISSIONER मालसिंह ने बुधवार को बीटीआई रोड स्थित ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में संचालित जेईई, नीट की विशेष कक्षाओं का अवलोकन किया। इस दौरान कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आपको जीवन में सफल होना है, अभी से लक्ष्य निर्धारित करना होगा। यह भी ध्यान रखें कि लक्ष्य छोटा नहीं बड़ा हो। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्र होकर तैयारी करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। उन्होंने कहा कि समय का सदुपयोग करना ही समझदारी है, क्योंकि समय निकल जाने के बाद वापस नहीं आता। जीवन में अनुशासन बहुत आवश्यक है। बिना अनुशासन के जीवन में भटकाव आता है, जो लक्ष्य प्राप्ति में बड़ी बाधा है। कमिश्नर ने MOBILE के दुरुपयोग के प्रति भी विद्यार्थियों को सचेत किया। उन्होंने कहा कि मोबाइल का अनावश्यक उपयोग समय नष्ट करता है और लक्ष्य से भटकाता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को नकारात्मक और गलत लोगों को संगत से दूर रहकर सकारात्मक एवं पढ़ाई में अच्छे साथियों की संगती कर आपस में प्रतियोगिता कर अपने को उन्नत करने पर ध्यान देना होगा। ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय संचालित जेईई, नीट विशेष कक्षाओं में 43 विद्यार्थी लाभ ले रहे हैं।

