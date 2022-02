वनकर्मियों को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी पर विभाग ने की कार्रवाई

छापामार कार्रवाई कर विभाग ने एक ट्राली अवैध लकड़ी जब्त की

नर्मदापुरम। एसडीओ के एस सेगंर के निर्देशन में बानापुरा वन परिक्षेत्र अधिकारी के एस बघेल और उनकी टीम के नेतृत्व मे बानापुरा रेंज के अंतर्गत आने वाली सर्किल खोरा बीट में कार्रवाई करते हुए एक ट्राली अवैध लकड़ी जब्त की। बानापुरा रेंज की खोरा बीट में रहने वाले अमरसिंह के यहा वन परिक्षेत्र अधिकारी सहित वन विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई कर एक ट्राली अवैध लकडी जब्त की।

उल्लेखनीय है कि 6 फरवरी को खोहरा बीट के नाकेदार दीपक शिवहरे के साथ अमरसिंह के द्वारा गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई थी। नाकेदार ने केसला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिस पर पुलिस ने आरोपी अमरसिंह के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। इधर बानापुरा वन परिक्षेत्र अधिकारी बघेल की मौजूदगी में वन विभाग ने आरोपी अमर सिंह के ठिकाने पर कार्रवाई कर एक ट्राली चरपट, पटिया अवैध लकड़ी सहित कुल्हाड़ी व लकड़ी काटने का आरा जब्त किया। जब्त लकड़ी में सागौन की लकडी भी है। लगभग 25 हजार रुपये की अवैध लकड़ी जब्त की गई है। दो आरोपियों के भी पकड़े जाने की भी खबर है। कार्रवाई में राजेंद्र पटेल, प्रदीप पंकज, लखन सिंह राजपूत, डिप्टी रेंजर, निरंजन, केसरी पाल, नाकेदार दीपक शिवहरे, दिलीप सोलंकी, विजय रघुवंशी, राम सिंह राजपूत, प्रीतम रघुवंशी, दिलीप सैनी, प्रताप सिंह राजपूत एवं अन्य शामिल थे।

The department took action against the accused who threatened to kill the forest workers