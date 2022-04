खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उठा ले गए थे , तीन साल तक किया रेप फिर 1.50 लाख में बेचा

-तेरह साल की रेप पीडि़ता किशोरी की दर्दनाक कहानी... नर्मदापुरम। खाना खाने के बाद मैं बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो उज्जैन में थी। इसके बाद आरोपी धमकाकर राजस्थान ले गए। जहां तीन साल तक एक कमरे में बंद रखा और जबरदस्ती करते रहे। इसके बाद ग्राहक मिला तो डेढ़ लाख रुपए में सौदा कर दिया। सौदा हुआ डेढ़ लाख रुपए में। डेढ़ लाख रुपए खर्चने के बाद आरोपी ने भी छह साल तक जबरदस्ती अपने साथ रखकर जिस्म को नोंचा खरोंचा और पाई-पाई वसूल ली। यह दर्दनाक कहानी है 13 वर्षीय रेप पीडि़ता की। मामले के पांच आरोपियों को नर्मदापुरम न्यायालय की विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम आरके खाण्डेगर ने बताया कि 30 जुलाई 2021 को अवयस्क 13 वर्षीय पीडि़ता ने परीक्षण के दौरान बताया कि मैं पांचों आरोपीगणों को जानती हूं। आरोपी सावरा मेरे भाई को राखी बांधती है। सावरा का मेरे घर आना जाना है। एक दिन सावरा, अंगूरी और मीरा मेरे घर आई रात में हमने खाना खाया और मेरे खाने में कुछ मिला दिया था। जिससे मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तब मैं उज्जैन में थी। वहां से आरोपी बिज्जू मुझे राजस्थान ले गया और 3 साल तक कमरे में बंद रखा और जबरदस्ती गलत संबंध बनाए। इसके बाद डेढ़ लाख रुपए मे मुझे आरोपी जितेंद्र को बेच दिया। आरोपी जितेंद्र ने 6 साल तक मुझे जबरदस्ती अपने साथ रखा। मेरे साथ गलत संबंध बनाए। प्रकरण में पीडि़ता के पिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में लेख कराई थी। अंतत: पीडि़ता को पुलिस दस्तयाब कर सकी। अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं विशेष लोक अभियोजक के तर्क से आरोपियों को विशेष न्यायाधीश आरती ए शुक्ला ने फरियादिया के साथ दुष्कर्म करने के अपराध के लिए आरोपी जितेंद्र, सावरा, अंगूरी, मीराबाई और बिज्जू को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। शासन की ओर से प्रकरण में गोविंद शाह उप-संचालक (अभियोजन) के मार्गदर्शन में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी आरके खाण्डेगर द्वारा की गई। जिसमें विशेष सहयोग अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी लखन सिंह भवेदी का रहा।

The painful story of a thirteen year old rape victim