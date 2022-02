कलेक्टर से पीडि़ता बोली- साहब पति की मौत के बाद किरायेदार ने दुकान पर कर लिया कब्जा

दुकान पर कब्जे की शिकायत, कलेक्टर ने दिए नगरपालिका को जांच के आदेश





नर्मदापुरम। नगरपालिका की दुकान पर कब्जा करने की शिकायत कलेक्टर नीरज कुमार सिंह से सोमवार को की गई है। कलेक्टर ने नपा को जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी।

शिकायतकर्ता सती बाई पति स्व. भरतचंद्र निवासी गांधी पार्क ने शिकायत आवेदन में बताया कि नपा ने उनके पति भरतचंद्र निवासी गांधी पार्क को दुकान आवंटित की थी। जिसके समस्त दस्तावेज उनके पास मौजूद है। दुकान का किराया भी भरतचंद्र का परिवार भर रहा है। पीडि़ता ने शिकायत में बताया कि हमारे बच्चे पूजा, आरती, भारती, भीम और अर्जुन छोटे थे और पैसों की जरूरत पडऩे पर दुकान धीरेंद्र सिंह ठाकुर पिता प्रेमसिंह ठाकुर निवासी बजरिया को चलाने के लिए दी गई थी। जब बच्चे बड़े हुए तो हमने धीरेंद्र सिंह से दुकान खाली करने के लिए कहा तो वह खाली नहीं कर रहा। पिछले 20 साल से दुकान पर कब्जा जमा रखा है। किराया भी नहीं दे रहा। पीडि़त परिवार ने कहा कि दुकान पर कब्जा होने के कारण आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। पीडि़त परिवार को आजीविका के लिए नपा ने दुकान तो आवंटित की लेकिन उस पर कब्जा होने से अब वे हवा-पंचर की दुकान चलाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पीडि़त परिवार ने इससे पहले सीएम हेल्पलाइन, नगरपालिका, एसडीएम, एसपी सहित जनसुनवाई तक में शिकायत की, लेकिन अब तक राहत नहीं मिली।

The victim said to the collector - after the death of her husband, the tenant occupied the shop