पांच करोड़ की सड़क के अंधे मोड़ पर नहीं है रिफलेक्टर, हादसे का बना है डर

केंद्रीय सड़क निधि परियोजना से बनाई गई थी ११.२० किमी सड़क





केंद्रीय सड़क निधि परियोजना से रसूलिया रेलवे गेट से होशंगाबद तक बनाई गई ११.२० किमी लंबी सड़क के अंधे मोड़ पर हर साल १२ से १५ हादसे हो रहे हैं। बावजूद इसके अब तक न तो बड़ी पहाडिय़ा के अंधे मोड़ पर कोई दिशासूचक लगाया गया है और न ही रात के समय दिखाई देने वाले रिफ्लेक्टर। ऐसे में दिन की अपेक्षा रात के समय हादसों का डर बना रहता है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सड़क निधि परियोजना से इस महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण वर्ष २००५-०६ में करवाया गया था। ५ करोड़ ५२ लाख रुपए की लागत से ११.२० किमी सड़क बनाई गई। इसमें शहरी क्षेत्र में सीमेंटीकरण और शेष सड़क का डामरीकरण किया गया। इस सड़क पर बड़ी पहाडिय़ा के दोनों अंधे मोड़ पर कोई भी दिशासूचक नहीं है। जिसकी वजह से बाइक व कार सवार हादसे का शिकार होते हैं।

There is no reflector on the blind turn of the road worth five crores, there is a fear of accident