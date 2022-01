बागरातवा के कबेलू कारखानों में पसरा सन्नाटा, कबेलू कारीगर कर रहे मजदूरी

होशंगाबाद सहित आसपास के जिलों में बड़े पैमाने पर होती थी बागरातवा के कबेलू की सप्लाई





होशंगाबाद

जिले के बागरातवा गांव के कबेलू कारखानों में अब सन्नाटा पसरा है। कभी यहां कबेलू बनाने वाले कारीगर और उनके परिवार की चहलपहल हुआ करती थी। भट्टों में पकते कबेलू की आंच से नर्मदांचल की खुशबू राजधानी भोपाल तक पहुंचती थी। समय बदला और कबेलू की जगह सीमेंट, टीन और फाइवर की चादरों ने कबेलू कारीगरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा कर दिया। पिछले लगभग एक दशक से बागरातवा के कबेलू कारखानें बंद पड़े हैं। यहां काम करने वाले कारीगर दूसरे शहरों में मजदूरी करने जा रहे हैं। जिससे बमुश्किल उनका गुजर बसर हो पा रहा है। कबेलू कारीगर राकेश, प्रीतम और दिलीप ने बताया कि पहले कबेलू बनाने के काम में पूरा परिवार साथ काम करता था। अच्छी आमदनी होती थी। कारखाने बंद होने के बाद से अब छुट्टी मजदूरी करने दूसरे शहर जाना पड़ता है।

There was silence in the Kabelu factories of Bagratwa, the Kabelu artisans are doing their wages