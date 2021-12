मिडघाट-होशंगाबाद के बीच सिग्नल केबल काटने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार, केबल काटने से २५ ट्रेनें हुई थी प्रभावित

चोरी किया गया सिग्नल केबल और बाइक जब्त

होशंगाबाद

मिडघाट-होशंगाबाद के बीच तीन बदमाशों ने सिग्नल केबल काट दिया था। जिससे इटारसी-होशंगाबाद और होशंगाबाद-भोपाल के बीच २५ ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ था। मामले में आरपीएफ होशंगाबाद ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से काटकर ले लाया गया सिग्नल केबल और बाइक जब्त किया है।

आरपीएफ के मुताबिक 16 दिसंबर को होशंगाबाद-मिडघाट स्टेशन के बीच किमी 781/30-34 डाउन साइड के पास अज्ञात व्यक्ति द्वारा रेलवे सिग्नल की केबल काटकर क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। जिसकी कुल लंबाई 150 मीटर बताई गई, आरोपियों द्वारा चोरी की गई थी। केबल कटते ही भोपाल-इटारसी के बीच रेल यातायात ठप हो गया। शाम 7.50 बजे से रात 3.30 बजे तक करीब 7 घंटे तक इटारसी से भोपाल जाने वाली करीब 25 ट्रेनें प्रभावित हुई थी। आरोपियों ने केबल काटने के बाद जंगल में ही 74 मीटर केबल को जलाकर उसका तांबा निकाल ले गए थे। शेष 76 मीटर केबल को जंगल में ही छोड़ गए थे। आरपीएफ ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की तो अगले दिन 17 दिसंबर को जंगल में 76 मीटर सिग्नल केबल लावारिस हालत में मिल गया। आरपीएफ एसआई गोपाल मीणा ने बताया मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति भाव सिंह निवासी गोहरगंज अगरिया को पकड़ा गया। जिसकी निशानदेही पर दो अन्य आरोपी गोपाल व अनिल को पकड़ा गया। इन सभी के पास से अलग-अलग माप की जली हुई लगभग 74 मीटर केबल के तांबे के तार 10.5 किग्रा बरामद किया गया। घटना में उपयोग किए गए बाइक को भी जब्त किया गया।

Three miscreants who cut signal cable between Midghat-Hoshangabad arrested, 25 trains were affected due to cable cutting