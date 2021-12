आधुनिक मशीनों से किया जा रहा ट्रैक रखरखाव, ताकि यात्री परिवहन और मालभाड़े से रेलवे को मिले फायदा

होशंगाबाद, इटारसी सहित पश्चिम मध्य रेलवे के करीब ८ हजार किमी रेलवे ट्रैक का किया गया मेंटनेंस





रेल प्रशासन द्वारा अब रेलवे ट्रैक की मरम्मत व रखरखाव पर फोकस किया जा रहा है। पिछले आठ महीने में होशंगाबाद, इटारसी सहित पश्चिम मध्य रेलवे के ८ हजार किमी रेलवे ट्रैक का रखरखाव व मेंटनेंस किया गया है। यह कार्य 3 एक्स, सीएसएम, डब्ल्यूएसटी एवं एमपीटी मशीनों से किया गया। इन चार प्रकार की टैपिंग मशीनों द्वारा मेन ट्रैक का अनुरक्षण कार्य किया जा रहा है। जिससे यात्री परिवहन और माल का परिवहन ओर बेहतर तरीके से किया जा सके। जिसका फायदा रेलवे को राजस्व के रूप में मिलेगा। सीपीआरओ राहुल जयपुरियार ने बताया कि इन चारों टैम्पिंग मशीनों में से ३ एक्स मशीन द्वारा 2232 किमी, सीएसएम मशीन द्वारा 1480 किमी एवं डब्ल्यूएसटी मशीन द्वारा 3117 किमी एवं एमपीटी मशीन द्वारा 460 किमी का मेंटेनेंस किया गया है। जिसकी वजह से वर्तमान में न केवल यात्री परिवहन बल्कि माल ढुलाई में भी बढ़ोतरी हो रही है।

Track maintenance is being done with modern machines, so that railways can benefit from passenger transport and freight.