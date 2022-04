train robbery theft gang caught ट्रेन को लूटने की थी योजना, अंतिम समय पर पुलिस की इंट्री से बचे हजारों यात्री

छिपकर बैठे 6 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा

इटारसी/आपने अक्सर फिल्मों में ट्रेनों को लुटते या फिर ट्रेन को लूटने की योजना बनाते हुए आरोपियों को देखा होगा। ऐसा ही मामला सामने इटारसी में जहां 6 बदमाश मिलकर ट्रेन को लूटने (train robbery) की योजना बना रहे थे, लेकिन अंतिम समय पर पुलिस की इंट्री से ट्रेन में सफर करने वाले हजारों यात्री लुटने से बच गए। जीआरपी इटारसी ने छह बदमाशों को पकडऩे मे सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी ट्रेन में लूट की वारदात को अंजाम देने की नीयत से झाडिय़ों में छुपकर बैठे थे।





