सभी विकासखंडों में पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण

होशंगाबाद। त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 के अंतर्गत जिले के सातों विकासखंडों में पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों का 16 से 19 दिसंबर तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं। पहले दिन 16 दिसंबर को आयोजित प्रशिक्षण में सभी मास्टर ट्रेनर्स द्वारा सभी विकासखंडों में प्रशिक्षण दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी अरूण कुमार इंगले ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान इव्हीएम मशीन संचालन, हैण्डस ऑन अभ्यास कराया गया। साथ ही माकपोल मतदान सामग्री की प्राप्ति, मतदान केंद्रों पर मतदान पूर्व आवश्यक तैयारी, पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतपत्र लेखा तैयार करना, मतदान दिवस की कार्यवाही मतपेटी तैयार करना, ईव्हीएम मशीन सीलिंग करना, अभ्याक्षेपित तथा निविदत मतपत्र की जानकारी, पंच सरपंच पदों हेतु मतगणना, मतदान समाप्ति पर कार्यवाही तथा मतदान सामग्री जमा करने की प्रक्रिया आदि विषयों पर विस्तारपूर्वक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में सभी विकास खंडों में कुल 869 मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया।





Training given to presiding and polling officers in all development blocks