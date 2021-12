घरेलू हिंसा से पीडि़त और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने दिया जा रहा प्रशिक्षण

कलेक्टर की पहल पर महिलाओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण

होशंगाबाद। जिले में घरेलू हिंसा से पीडि़त महिलाओं एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की पहल पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से ब्यूटी पार्लर, सिलाई आदि विभिन्न कोर्स के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही प्रशिक्षण उपरांत इन महिलाओं को अपनी स्वरोजगार यूनिट इकाई डालने के लिए बैंक के माध्यम से वित्तीय सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। जिससे यह महिलाएं अपना स्वरोजगार स्थापित कर अच्छे से अपना जीविकोपार्जन कर सकें। ग्रामीण स्वरोजगार संस्था द्वारा पहले चरण में 28 महिलाओं को 30 दिवसीय ब्यूटी पार्लर कोर्स प्रशिक्षण दिया जा चुका है। दूसरे चरण में 30 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ बुधवार को ग्रामीण स्वरोजगार संस्था होशंगाबाद में पुलिस महानिरीक्षक दीपिका सूरी एवं कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने किया। दूसरे चरण में नगरपालिका के सहयोग से 25 महिलाओं के समूह को सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि घरेलू हिंसा से पीडि़त महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जिला प्रशासन की यह बहुत अच्छी पहल हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित प्रत्येक महिलाओं से सीधे चर्चा कर उनकी काउंसलिंग की। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ललित डेहरिया, उमेश जोशी एवं प्रभारी जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक मौजूद थे।





Training is being given to make women self-reliant and financially weak victims of domestic violence