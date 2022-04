15 और 16 अप्रेल को डायवर्ट रूट से चलाई जाएगी ट्रेनें

परिवर्तित रूट से चलेंगी ट्रेनें, कुछ आधे रास्ते पर रुकेंगी

नर्मदापुरम। जबलपुर और कटनी के बीच हिरन ब्रिज का काम चल रहा है। जिसकी वजह से हरदा, इटारसी, पिपरिया, सोहागपुर के रास्ते कटनी होते हुए आने-जाने वाली ट्रेनों का रूट परिवर्तित किया गया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेट करके चलाया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने परिवर्तित मार्ग से चलाई जाने वाली ट्रेनों और शार्ट टर्मिनेट की गई ट्रेनों की जानकारी साझा की है। सीपीआरओ राहुल जयपुरियार ने बताया कि 15 और 16 अपे्रल को कुछ गाडिय़ों को डायवर्ट रूट से चलाया जाएगा। इसके अलावा इटारसी-कटनी मेमू टे्रन को शार्ट टर्मिनेट किया गया है।

Trains will be run from divert route on April 15 and 16