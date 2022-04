गर्मियों की छुट्टियों में सफर से पहले कर रहे हैं ट्रेन सर्च, तो आपके काम की है ये खबर

लोकमान्य तिलक टर्मिनस-समस्तीपुर समर स्पेशल ट्रेन

नर्मदापुरम। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिये अतिरिक्त यातायात क्लियर करने के उद्देश्य से गाड़ी संख्या 01043/01044 लोकमान तिलक टर्मिनस समस्तीपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट समर स्पेशल ट्रेन 18-18 ट्रिप चलाने का निर्णय लिया गया है। जो कि इटारसी, पिपरिया, जबलपुर, कटनी, मैहर एवं सतना स्टेशनों से होकर गुजरेगी।

Travel will be easy by summer special train