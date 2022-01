हाइवे पर बन रहे दो ब्रिज, एक का काम साल भर बाद भी अधूरा, तवा पुल के १६ ज्वाइंट की हो रही कांक्रेटिंग

रसूलिया रेलवे गेट के पास बन रहा फ्लाइओवर का काम जनवरी २०२१ में होना था पूरा





होशंगाबाद

यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हाइवे पर दो फ्लाइओवर बनाए जा रहे हैं। एक रसूलिया रेलवे गेट पर और दूसरा द पार्क के सामने। हालात यह हैं कि रसूलिया रेलवे गेट पर बन रहे फ्लाइओवर का काम समय बीतने के एक साल बाद भी अधूरा पड़ा है। रसूलिया रेलवे गेट पर जनवरी २०१९ से फ्लाइओवर का निर्माण शुरू किया गया था। जिसका काम जनवरी २०२१ में पूरा होना था, लेकिन काम अब तक अधूरा पड़ा है। फ्लाइओवर में अब भी छह स्लैब का काम रुका है। विभागीय अधिकारी जून तक ब्रिज का काम पूरा करने का दावा कर रहे हैं। इधर पवारखेड़ा से खेड़ा होते हुए जुझारपुर तक बनाया जा रहा बॉयपास ट्रैक का काम मार्च २०२२ तक पूरा होना है। रेल बजट २०२१-२२ में इटारसी व होशंगाबाद रेलवे क्षेत्र में विकास के लिए १७५ करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया। जिसमें पवारखेड़ा से जुझारपुर तक सिंगल लाइन फ्लाइओवर के लिए १५५ करोड़ रुपए और इटारसी से बुधनी तक थर्ड लाइन के लिए २० करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।

Two bridges being built on the highway, the work of one is incomplete even after a year