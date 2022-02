सड़क हादसे में घायल दो की इलाज के दौरान और तीन की अज्ञात कारणों से मौत, एक ने फांसी लगाकर दी जान

जिले के अलग-अलग थानों में छह लोगों की मौत का मामला

नर्मदापुरम। जिले के अलग-अलग थानों में छह मौत के मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें दो लोगों की एक्सीडेंट में घायल होने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। एक ने फांसी लगाकर जान दे दी। इसके अलावा तीन लोगों की मौत का कारण अज्ञात बताया जा रहा है।

देहात थाना पुलिस ने बताया कि रवि पिता शोभाराम यादव 32 निवासी पथरौटा, नर्मदा अस्पताल नर्मदापुरम में कमल पिता राम अहिरवार 31 निवासी ग्राम सिमारा की अज्ञात कारण से मौत हुई। इधर मृतक का घर देवामाई समाधि के पीछे नर्मदापुरम के पीछे रहने वाले अशोक पराड़कर 61 की मौत अज्ञात कारणों से हुई।

सोहागपुर पुलिस ने बताया कि राकेश उर्फ गुड्डू अहिरवार उम्र 38 साल निवासी तारबहार सोहागपुर का शव फंदे पर झूलता मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर दो अलग-अलग हादसों में घायल हुए दो लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। स्टेशन रोड पिपरिया पुलिस ने बताया कि नर्मदा अस्पताल में ऋषिकेश उर्फ साहिल 24 निवासी पचमढ़ी वार्ड नंबर 1 निवासी की एक्सीडेंट से आई चोटों से इलाज के दौरान मौत हो गई। 3 फरवरी को एक्सीडेंट में घायल सुशीला यादव 45 निवासी कुठारिया को नर्मदा अस्पताल नर्मदापुरम में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

Two injured in a road accident during treatment and three died due to unknown reasons, one hanged himself