स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तोमर की स्मृति में विजय स्तंभ बनाने की मांगी ग्रामीणों ने इजाजत

अनुविभागीय अधिकारी इटारसी को ग्रामीणों ने दिया ज्ञापन

होशंगाबाद। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. करन सिंह तोमर की स्मृति में ग्रामीण विजय स्तंभ और उद्यान बनाना चाहते हैं। निर्माण की अनुमति के लिए ग्रामीणों ने इटारसी एसडीएम को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीण निर्माण की इजाजत मांग रहे हैं। जिससे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. करन सिंह तोमर की स्मृतियों को चिरस्थाई बनाया जा सके। शैलेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि रामपुर के पास केसलाखुर्द गांव के रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. करन सिंह तोमर का निधन ९७ वर्ष की आयु में हुआ। उनकी स्मृति में ग्रामवासी इटारसी मरोड़ा मुख्य रोड पर गुर्रा चौराहा के सार्वजनिक स्थल पर विजय स्तंभ और उद्यान का निर्माण करना चाहते हैं। निर्माण की इजाजत के लिए ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में मनोज पटेल, शैलेंद्र सिंह तोमर, विजय सिंह, मथुरा प्रसाद, सोहनलाल, लालता प्रसाद चौरे, प्रेम नाथ, तेन सिंह तोमर, तारा प्रजापति सहित अन्य शामिल हैं।

Villagers sought permission to build a victory pillar in memory of freedom fighter Tomar