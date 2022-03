viral video : भगवान राम की ऐसी तस्वीर, जिसके सामने घड़ी हो जाती है बंद, माचिस में लग जाती है आग

204 साल पुरानी हैरत में डाल देने वाली भगवान राम की तस्वीर

नर्मदापुरम। भगवान Ram की एक तस्वीर जिस पर चालू घड़ी रखने से वह बंद हो जाती है। यानी कि समय रुक जाता है। सुई की नोक दूसरी दिशा में घूम जाती है। बोल्ट से नट अपने आप खुल जाता है। इतना ही नहीं माचिस की तीली को तस्वीर पर टच करते ही वह जल उठती है। यह चमत्कारी भगवान श्रीराम की तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से viral हो रही है। तस्वीर किसके पास है और कहां से वॉयरल हुई। इसका पता नहीं चल सका है। सोशल मीडिया पर वॉयरल हो रही भगवान श्रीराम की तस्वीर से जुड़ा यह वीडियो देखने पर पता चलता है कि तस्वीर पर इश्ट इंडिया कंपनी 1818 लिखा है। इसलिए यह दावा किया जा रहा है कि भगवान श्रीराम की यह धातु का बना फोटो 204 साल पुराना है।

Viral video: Picture of Lord Ram, in front of which the clock stops