बाइक चोरी कर बेचने की फिराक में था, पुलिस ने धरदबोचा

चोर की निशानदेही पर कचरे के ढ़ेर में छुपाकर रखी गई बाइकें बरामद

होशंगाबाद

बाइक चोरी करके बेचने की फिराक में एक चोर को कोतवाली पुलिस ने धरदबोचा। चोर की निशानदेही पर शहर से चोरी की गई अन्य दो बाइक भी बरामद की गई। आरोपी द्वारा चोरी की गई बाइकों को कचरे के ढ़ेर में छुपाकर रखा गया था। आरोपी से बरामद तीनों बाइकों की कीमत करीब १.५० लाख रुपए बताई जा रही है।

कोतवाली पुलिस ने बताया कि 26 दिसंबर को फरियादी रामभरोश यादव (57) निवासी ग्राम मालाखेडी ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनकी बाइक एनइएस कालेज होशंगाबाद परिसर में खड़ी थी, जिसे अज्ञात चोर चोरी करके ले गया। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। सोमवार को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति रामजी बाबा समाधी मंदिर के सामने सड़क किनारे बाइक बेचने की नीयत से खड़ा है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध लड़के को हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर नाम तेजेन्द्र कुमार चौधरी (30) निवासी ग्राम व्याबरा थाना देहात बताया। आरोपी से चोरी की गई बाइक जब्त की गई, जो रामभरोश यादव की थी। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने रविशंकर मार्केट होशंगाबाद से 2 काले रंग की बाइक चोरी करके मोमिनपुरा कचरे के ढ़ेर के पीछे छिपाना बताया। पुलिस ने दोनों बाइक भी बरामद कर लिया है। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

