हमराही बने इटारसीवासी - मस्ती, धमाल, फिटनेस और अवेयरनेस का पढ़ा पाठ

पत्रिका हमराह : स्वच्छता जागरुकता का दिया संदेश, योग, जॉगिंग और स्पोट्र्स से मचाया धमाल

इटारसी। सुबह सर्द हवा और फिर गुनगुनी धूप, खुला मंच और चारों तरफ फैली हरियाली के बीच पत्रिका हमराह का शानदार आगाज रविवार को अटल उद्यान में हुआ। हमराह कार्यक्रम में शहरवासियों के साथ नपा अध्यक्ष पंकज चौरे शामिल हुए। जहां शहरवासी हमराही बनकर मस्ती और धमाल के बीच फिटनेस और अवेयरनेस का पाठ पढ़ते नजर आए। कोई योग अभ्यास में व्यस्त दिखा तो कोई जॉगिंग करता नजर आया। किसी ने नुक्कड़ नाटक से स्वच्छता का संदेश दिया तो किसी ने कविताओं से समां बांधा। पत्रिका हमराह से जुडकऱ नपा ने भी स्वच्छता के लिए लोगों को जागरुक करते हुए शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पर लाने की अपील की।



टैलेंट की बहार -

पत्रिका हमराह के खुले मंच पर हर किसी को टैलेंट दिखाने का मौका मिला। रविवार को टैलेंट दिखाने वाले प्रतिभागियों की भीड़ लगी रही। इटारसी और नर्मदापुरम के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक से स्वच्छता का संदेश दिया। जिसमें मनोज परसाई, नर्मदाप्रसाद हरियाले, प्रो. दिनेश प्रजापति, पंकज पटेल, खुशी पटेल, अल्पना, अभिषेक सोनी, संयोजक ब्रज किशोर पटेल शामिल रहे। शिक्षक आशीष भदौरिया ने बच्चों के साथ छुप्पन छुपाई, कबड्डी सहित अन्य स्पोट्र्स गतिविधियां करके आनंद उठाया। वरिष्ठ कवि एवं रंगकर्मी ब्रज किशोर पटेल ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को अपनी कविताओं से खूब गुदगुदाया।

