गर्मी के मौसम में जब गेहूं लगाते हैं किसान तब नर्मदापुरम के एक गांव में होती है धान की खेती

बाबई के रजोन गांव के करीब 150 किसानों ने लगाई धान की क्रांति और मेनका वैराइटी लगा रहे किसान

नर्मदापुरम। रबी के मौसम में तवा नदी से सटे खेतों में किसान खरीफ की फसल लगा रहे हैं। यह नवाचार बाबई ब्लॉक के ग्राम रजोन के किसान कर रहे हैं। तवा नदी से सटे करीब 150 किसानों के खेत हैं। जिनमें इन दिनों धान की बोवनी चल रही है। जबकि जिले भर में किसानों ने 261.020 हजार हैक्टेयर में गेहूं और 60.370 हजार हैक्टेयर में चना सहित अन्य फसलें लगाई हैं। रजोन गांव के किसानों द्वारा धान की बोवनी का रिकार्ड कृषि विभाग तक के पास नहीं है। हालात यह हैं कि विभाग जिले में इस तरह के नवाचार से भी अनजान है। रजोन के कृषक अश्वनी मिश्रा ने कहा कि इस क्षेत्र में करीब पांच साल से गर्मी के समय किसान धान लगा रहे हैं। जिनकी संख्या बढकऱ 150 से अधिक हो चुकी है। शुरुआत में इक्का-दुक्का किसान ही धान लगाते थे। मिश्रा ने बताया कि उन्होंने 80 एकड़ में धान लगाई है। इस क्षेत्र के किसान क्रांति और मेनका वैराइटी की धान लगा रहे हैं। रजोन के आशाराम कीर ने 17 एकड़ में धान की बोवनी की है। उन्होंने कहा कि तवा किनारे पर्याप्त पानी होने से धान की फसल की अच्छी पैदावार होती है। इसके अलावा महेश कीर, रमेश पटेल, अजीत सिंह सहित अन्य किसानों ने भी धान की बोवनी की है।

When farmers plant wheat in the summer season, paddy is cultivated in a village in Narmadapuram.