सोमवार को पांच घंटे बंद रहेगा कौन सा हाइवे...सफर पर जाने से पहले पढ़े खबर

हाइवे 69 पर पथरौटा नहर के पास रेलवे ओवरब्रिज पर किया जाएगा काम

नर्मदापुरम। यदि आप सोमवार 21 फरवरी को भोपाल से नर्मदापुरम के रास्ते इटारसी होते हुए बैतूल और नागपुर जाने का प्लान बना रहे हैं तो सफर पर जाने से पहले यह खबर जरूर पढ़ लें। पवारखेड़ा से जुझारपुर तक बनाए जा रहे 350 करोड़ रुपए के बॉयपास रेलवे ट्रैक पर पथरौटा नहर के पास गर्डर डालने का काम सोमवार 21 फरवरी को किया जाएगा। इसके लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक हाइवे 69 से आवाजाही बंद रहेगी। रेलवे ने गर्डर डालने के काम की लगभग पूरी तैयारी कर ली है। दो क्रेन की मदद से 80 टन वजनी गर्डर ओवरब्रिज पर चढ़ाए जाएंगे। भोपाल से नर्मदापुरम होते हुए हाइवे 69 से बैतूल, नागपुर आने-जाने वालों के लिए हाइवे पथरौटा नहर के पास 5 घंटे बंद रहेगा। प्रोजेक्ट इंचार्ज मतीन खान ने बताया कि सोमवार 21 फरवरी को बॉयपास ट्रैक पर पथरौटा के पास बन रहे ब्रिज पर गर्डर डालने का काम किया जाएगा। यह काम सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इस दौरान हाइवे से आवाजाही बंद रहेगी।

Which highway will be closed for five hours on Monday... read the news before going on the journey