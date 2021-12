क्यों न रेत के दाम तय करने के लिए नीति हो

रेत के दाम अधिकतम कितने होने चाहिए, ऐसा कोई सरकारी नियम नहीं है। इस कारण कारोबारी मनमाने दाम वसूलते हैं

भवन या किसी भी निर्माण सामग्री में रेत सबसे प्राथमिक जरूरत होती है। प्रदेश में रेत के लिए हम नदी किनारे की खदानों पर निर्भर हैं। इसके दाम पूरे प्रदेश में एक हों या किसी शहर में अधिकतम कितनी कीमत वसूली जाए, इसके लिए सरकार की कोई नीति नहीं है। सरकार घन मीटर की दर से रॉयल्टी वसूलकर आम लोगों को ठेका लेने वाली कंपनी के भरोसे छोड़ देती है। यह तय करना ठेकेदार का काम है कि उस रेत की कितनी कीमत आम आदमी से वसूली जाए। इसलिए अलग-अलग शहरों में रेत की उपलब्धता और मौसम के अनुसार दाम बदलते रहते हैं। अनियमित बारिश और जलीय जंतुओं के प्रजनन काल को देखते हुए एनजीटी की रोक भी इस कारोबार को प्रभावित करती है। कोरोना काल के दौरान बड़े निर्माण कार्य ठप रहे, इसलिए रेत खदानों से रेत का तय मात्रा में उत्खनन नहीं हो पाया। ऐसे में इस साल भोपाल और होशंगाबाद सहित कई जिलों में ठेकेदारों ने अपनी खदान त्याग दीं। अकेले होशंगाबाद से ही सरकार को 262 करोड़ रुपए सालाना की रॉयल्टी मिलती है, खदानें त्यागे जाने से सरकार को इसका नुकसान हुआ है। उधर इससे प्रदेश के कई जिलों में रेत का संकट हो गया। होशंगाबाद की तवा नदी की रेत की गुणवत्ता अच्छी होने से प्रदेश में इसकी सबसे ज्यादा मांग है। खदान समर्पित होने से सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ, तो आम जनता को मनमाने दाम देने को विवश होना पड़ा है। कुछ समय पहले तक 15 हजार रुपए में मिलने वाला डंपर अब तीस हजार रुपए तक मिल रहा है। लोगों के बड़े निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। रेत का कारोबार में अवैध खनन का भी बड़ा हिस्सा है। इसके साथ ही इस कारोबार में चुनिंदा लोगों के ही होने से एकाधिकार बना हुआ है। इससे बचने के लिए सरकार की मंशा थी कि तहसील और ब्लॉक स्तर पर खानों की लीज दी जाए, लेकिन अब तक यह योजना भी सिरे नहीं चढ़ पाई। हालांकि इसमें स्थानीय स्तर पर अवैध खनन बढऩे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे सरकार की चिंता अपनी राजस्व वृद्धि की रहती है। उसका इससे सरोकार कम है कि आम आदमी को सस्ती कीमत पर रेत मिल पाए। इसलिए नीति निर्माताओं को चाहिए कि रेत खनन से जुड़े इस कारोबार को नियमित करने के लिए प्रदेश स्तर पर नीति बनाई जाए, ताकि इस कारोबार पर एकाधिकार खत्म हो और आम आदमी को सही और तय कीमत पर रेत उपलब्ध हो पाए।

why not have a policy to fix the price of sand