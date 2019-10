Bhai dooj 2019: आज भाई दूज पर इन बेस्ट फोटो और मैसेज से अपने भाई बहनों को करें विश

होशंगाबाद। रोशनी का त्योहार दीपावली महापर्व का आखिरी त्योहार भाई दूज है, जिसे कार्तिक मास की द्वितीया को मनाया जाता है। आज देश में भाई दूज मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें भाई दूज की पूजा और कथा करके भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहन की रक्षा का वादा करते हुए गिफ्ट देते हैं। अपने भाइयों को विशेष फोटो और मैसेज के साथ विश कर सकते हैं।



करें इस फोटो के साथ विश

भाई दूज के लिए आप अपने भाई-बहनों के साथ ये फोटो मैसेज शेयर कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि यमराज ने भी इसी तिथि को अपनी बहन यमुना से नोत लिया था। भाइयों द्वारा बहनों को नोत लेने के बाद यथासंभव उपहार दिया जाता और बहनों के हाथों से भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन भाई बहन एक दूसरे को विश करते हैं। यहां हम लाएं है आपके लिए भाई दूजके ऐसे ही मैसेज। भैया दूज पर बहनें अपने भाई को और भाई अपनी बहनों को शेयर

पूजन और मान्यताएं

भाई दूज के दिन भाई की हथेली पर बहनें चावल का घोल लगाती हैं उसके ऊपर सिन्दूर लगाकर कद्दू के फूल, पान, सुपारी मुद्रा आदि हाथों पर रखकर धीरे धीरे पानी हाथों पर छोड़ते हुए कहती हैं जैसे 'गंगा पूजे यमुना को यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजा कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे मेरे भाई की आयु बढ़े'। इस दिन शाम के समय बहनें यमराज के नाम से चौमुख दीया जलाकर घर के बाहर रखती हैं।



यह है कुछ मैसेज

लाल गुलाबी रंग है, झूम रहा संसार,

सूरज की किरणें, खुशियों की बहार,

चांद की चांदनी, अपनों का प्यार,

बधाई हो आपको, भैया दूज का त्योहार!!

हैप्पी भाई-दूज...

भाईदूज का त्योहार है, भईया जल्दी आओ,

अपनी प्यारी बहना से तिलक लगवाओं!!

हैप्पी भाई दूज

Brothers are our support system who are there for us all throughout our lives. Happy Bhai Dooj!

May this Bhai Dooj bring us closer than ever. Happy Bhai Dooj!

Best wishes on Bhai Dooj from your favourite sister bhaiyya!

I am so lucky to have a brother like you. Thank you so much for everything!

Friends may come and go, but you, my brother, have always been there for me! Happy Bhai Dooj!

If not for you I don’t what I would have done. Thanks for always being there for me bhaiyya! Happy Bhai Dooj!

May our bond grow even stronger this year. Happy Bhai Dooj!

You may be my brother, but you are also my best friend. Happy Bhai Dooj!