खेती-किसानी में व्यस्त हैं मजदूर, मनरेगा में ८० हजार को दिया था काम का ऑफर, काम पर आए आधे

८० हजार लोगों को दिया था मनरेगा में काम करने का ऑफर, ४६ हजार ही कर रहे मजदूरी

होशंगाबाद

खेती किसानी में इन दिनों मजदूर व्यस्त हैं। जिसकी वजह से जिले में मनरेगा से होने वाले कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। मनरेगा के तहत जिले के पंजीकृत १ लाख ८३ हजार मजदूरों में से ७९ हजार ९३६ को मजदूरी का ऑफर दिया गया था। जिसमें से सिर्फ ४६ हजार ८७१ लोगों ने ही मनरेगा में काम किया। उल्लेखनीय है कि गेहूं फसल की बोवनी और खेतों में कामकाज के लिए बड़ी संख्या में मजदूर काम पर लगे हुए हैं। इसके अलावा मनरेगा के मुकाबले खेतों में काम करने के एवज में मजदूरों को अधिक मजदूरी मिलती है। यही वजह है मनरेगा की बजाय किसान खेतों में काम करने जा रहे हैं। मनरेगा के जिला समन्वयक अभिषेक तिवारी ने बताया कि इन दिनों मनरेगा में मजदूरों की संख्या पिछले महीनों की अपेक्षा घटी है। खेती किसानी में काम मिलने की वजह से मजदूर घट गए हैं।

Workers are busy in farming, 80 thousand were offered work in MNREGA, half came to work