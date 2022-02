प्रतियोगिता में शामिल होकर जीत सकते हैं दो लाख रुपए तक इनाम

प्रतियोगिता राष्ट्रीय मतदाता जागरुकता प्रतियोगिता में भाग लें और पुरस्कार जीतें

नर्मदापुरम। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से हर वोट के महत्व को समझाने के लिए एक राष्ट्रीय मतदाता जागरुकता प्रतियोगिता आयोजित की गई है। प्रतियोगिता का विषय मेरा वोट मेरा भविष्य-ताकत एक वोट की है। यह प्रतियोगिता स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी आयु समूहों के लिए आयोजित है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत कुल पांच प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। जिनमें प्रश्नोत्तरी, स्लोगन, गीत, वीडियो निर्माण प्रतियोगिता और पोस्टर डिजाइन शामिल हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिये प्रविष्टियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नर्मदापुरम ने बताया कि यह प्रतियोगिता 3 चरण सरल, मध्यम और कठिन वर्ग में आयोजित होगी। प्रतियोगिता के तीनों चरणों को सम्पन्न करने पर सभी प्रतिभागियों को ई-सर्टिफिकेट दिया जायेगा।

You can win prizes up to two lakh rupees by joining the competition