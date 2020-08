नशीली दवाइयों के सबसे बड़े निर्माता और सप्लायर पिता-पुत्र गिरफ्तार, यूपी से कनेक्शन

चंडीगढ़। देश में फार्मास्युटिकल ओपीओड्स (Opioids are a class of drugs that include the illegal drug heroin) के गैर-कानूनी निर्माण और सप्लाई के मामले में बड़ी कार्यवाही करते पंजाब पुलिस ने कृष्ण कुमार अरोड़ा उर्फ कलोविडोल बादशाह और उसके बेटे गौरव अरोड़ा को गिरफ़्तार किया है। ये न्युटैक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, नरेला, दिल्ली से सम्बन्धित हैं। ये दोनों आगरा के हैं। आगरा में पंजाब पुलिस कई बार छापामारी कर चुकी है। गोदामों से ड्रग्स बरामद की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने बताया कि पिता -पुत्र की जोड़ी देश में विभिन्न किस्मों के फार्मास्युटिकल ओपीओड्स के सबसे बड़े निर्माता और सप्लायर थे। हर महीने देश के 17 राज्यों में नशीली गवाइयों की आपूर्ति करते थे। मथुरा गैंग और आगरा गैंग समेत कई नशों की सप्लाई करने वाले गिरोहों, जिलों का पंजाब पुलिस की तरफ से हाल ही में पर्दाफाश किया गया है। पिता-पुत्र के 18 -20 करोड़ गोलियाँ, कैप्सूल और सिरप, जो तकरीबन 70 -80 करोड़ रुपए के बनते हैं, ग़ैर कानूनी ढंग के साथ सप्लाई कर रहे थे।

5 राज्यों से 36 मुलजिमों की गिरफ़्तारी

उन्होंने बताया कि यह जोड़ी ‘फार्मा ड्रग कारटल ’ के मास्टरमाइंड थे, जो कुल नाजायज फार्मा के ओपीओड्स ड्रग कारोबार का बड़ा हिस्सा (लगभग 60 -70प्रतिशत) कंट्रोल करता है। इन दोनों को राजौरी गार्डन दिल्ली से एसएसपी बरनाला सन्दीप गोयल की निगरानी वाली बरनाला पुलिस टीम ने गिरफ़्तार किया था, जिसमें आईपीएस डॉ. प्रज्ञा जैन एएसपी महलकलाँ और बलजीत सिंह प्रभारी सीआईए (क्राइम इनवेस्टीगेशन एजेंसी) भी शामिल थे। बरनाला पुलिस की तरफ से फरवरी 2020 में मथुरा गिरोह और आगरा गिरोह का पर्दाफाश करने के साथ पूरे नेटवर्क से पर्दा उठना शुरू हुआ। इसके बाद मई और जुलाई 2020 में 73 लाख से अधिक नशीली गोलियाँ, कैप्सूल सिरप, 2.26 करोड़ रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई। अब तक 5 राज्यों से 36 मुलजिमों की गिरफ़्तारी की गई है।

कई कंपनियों की मिलीभगत

निरंतर कार्रवाई के चलते इस गठजोड़ के सभी अगले पिछले संपर्कों से पर्दा उठा। न्युटैक फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड, नरेला, दिल्ली जो एनआरएक्स कलोविडोल 100 एस.आर., ट्रायो एस.आर., सिम्पलैकस सी+, सिम्पलेकस+, ट्रिडोल, फोरिडोल, प्रोजोलम, अलप्रज़ोलम आदि के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है, समेत अलग-अलग फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की शमूलियत का खुलासा हुआ है। इन ड्रग्गज़ को देश भर में नशा पीडि़तों के द्वारा बड़े स्तर पर फार्मा ओपीओड्स के तौर पर सेवन किया जाता है।

कैसे करते थे काम

जांच से यह सामने आया है कि कृष्ण अरोड़ा और गौरव अरोड़ा, फार्मा नशीले पदार्थों के धंधे की बड़ी मछलियां हैं। ये गुप्त तरीको से निर्धारित कोटे से फ़ाल्तू नशीले पदार्थों के निर्माण में लगे हुए थे और इनका एकमात्र मकसद थोक और परचून फार्मास्यूटिकल फर्म बना कर अपने कई साथियों की आपसी मिलीभगत से फार्मास्युटिकल (ओपीओड्स) नशीले पदार्थों को ग़ैरकानूनी नशों की गलत तरीके से फार्मास्युटिकल ओपीओड्स के तौर पर खरीद और बेच दिखा कर इस काले धंधे को जारी रख रहे थे। पर्दे के तौर पर यह फर्दी फर्में मुख्य तौर पर एन.आर.एक्स (पर्ची राही) छोटी मात्रा में जैनरिक दवाओं की खरीद और बेच में लगी हुई थी। इनमें से कुछ फर्म जैसे कि संतोषी फार्मा, जगदीश फार्मा, एस.एस. एजेंसी, जय हनुमान फार्मा, मियंक ड्रग हाउस आदि मुख्य हैं। यह अग्रणी फर्में 3-4 महीनों बाद अक्सर बंद रखी जाती थी जिससे कानूनी एजेंसियों से बचा जा सके।

इन ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलीभगत

इन फर्मों का ट्रांसपोर्टर्स और कोरियर्स के साथ विस्तृत नेटवर्क है, जिसमें श्री राम ट्रांसपोर्ट, नरेला ट्रांसपोर्ट, अणु रोड कैरियर, मलिक ट्रांसपोर्ट, दिल्ली पंजाब ट्रांसपोर्ट (सभी दिल्ली में) और जय भोले ट्रांसपोर्ट, अलीगढ़ हाथरस, देवेश ट्रांसपोर्ट, लांबा टी, राधाकृष्ण ट्रांसपोर्ट, श्रीजी रोडलाईनज (सभी आगरा में) शामिल हैं, जोकि देश भर में फार्मास्युटिकल नशे की सप्लाई करते थे।

सर्जीकल मार्का लगाकर नशीली दवाइयों की आपूर्ति

ज़्यादातर मामलों में नशे की खेप ज्यादातर स्थानों पर बिना बिलों के ही पहुंचायी जाती थी और ट्रांसपोर्टरों को मुआवज़े के तौर पर आम किराये से 3 से 4 गुना भाड़ा दिया जाता था जबकि दूसरे मामलों में यह नशे की खेपों को असली फार्मास्युटिकल फर्म की फर्जी इनवोआइस के द्वारा पहुंचायी जाती थी, जिनमें केरला मेडीकोज, जनता मेडीकोज, जेऐमडी फार्मा, मैडस्टोन एसलीपस (सभी दिल्ली में) और वीआर इंटरप्राईजज, श्री केला देवी इंटरप्राईजज, जय हनुमान फार्मा (सभी आगरा में) आदि। पुलिस और अन्य कानूनी एजेंसियों से बचने के लिए इन नशीले पदार्थों की खेपें पर सर्जीकल साजो समान का मार्का लगाया जाता था। नशे की खेप पहुँचाने के लिए नैक्टर हैलथकेयर प्राईवेट लिमिटिड के अपने वाहनों को अतिरिक्त तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। न्यूटैक हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड ने अपने एजेंट्स के द्वारा देश के अलग -अलग हिस्सों में अपने नशीले पदार्थों को रखने और यहाँ से अगले टिकानों पर पहुँचता करने के लिए गोदाम किराये पर लिए हुए थे। पैसों की अदायगी हवाला चैनलों के द्वारा होती था। इसलिए नगदी समेत ऐसे कामों के लिए बनाईं फर्जी फर्मों के नाम पर बैंक खातों का प्रयोग भी किया जाता था।

नशे की सप्लाई को बड़ा झटका

डीजीपी श्री दिनकर गुप्ता ने कहा कि पंजाब पुलिस की तरफ से हाल ही में की गई कार्यवाही के दौरान पंजाब में फार्मा नशे की सप्लाई को बड़ा झटका दिया है। यह सोशल जस्टिस एंड सशक्तिकरण, भारत सरकार, नयी दिल्ली की तरफ से मैगनीट्यूड ऑफ सब्स्टानस यूज इन इंडिया -2019 ’ के द्वारा किये गए अध्ययन में भी माना गया है कि हेरोइन के बाद भारत में दूसरे सबसे अधिक फार्मास्यूटीकल ओपीओड्स (जिसमें कई किस्मों की दवाएँ भी शामिल हैं) इस्तेमाल किये (0.96प्रतिशत) जाते हैं जबकि हेरोइन 1.14प्रतिशत इस्तेमाल किया जाता है। यह भी अंदाज़ा लगाया गया है कि फार्मास्यूटीकल नशे की नुकसानदेय निर्भरता /प्रयोग राज्य में नशे की समस्या का तकरीबन 40प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि कुल नाजायज फार्माकोलोजीकल नशीली दवाओं के 60 -70प्रतिशत कारोबार को नियंत्रित करने वाले सरगने की गिरफ़्तारी से फार्मा नशे के निर्माण और बिक्री के अंतर-राष्ट्रीय नेटवर्क को बड़ी मार पड़ी है।