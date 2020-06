Corona Warriors: हाथ न होते हुए भी बच्ची रोज़ाना तैयार करती है सैकड़ों मास्क !

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। ताजे आंकड़े के मुताबिक 5 लाख के करीब लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। जबकि 15,301 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना (Corona) से बचने के लिए तमाम कदम उठाने की बात कही जाती है जिसमे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है।

इस मुश्किल घड़ी में कई लोग आगे आकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बच्ची के बारे में बताएंगे जो लोगों के लिए खुद अपने घर मे सिलाई मशीन से मास्क तैयार कर रही हैं। इस बच्ची का नाम है सिंधुरी (Sindhuri ) है।

कर्नाटक (Karnataka ) के उडुपी की रहने वाली 10 वर्षीय सिंधुरी (Sindhuri )अपने एक हाथ से मास्क सिलती और उसे जरूरतमंदों में बांट देती है। रिपोर्ट के मुताबिक, सिंधुरी कई मास्क सिल चुकी हैं। वो भी सिर्फ अपने एक हाथ से।

Karnataka: Sindhuri, a 10-year old differently-abled girl from Udupi stitched face masks & distributed them to students appearing for School Leaving Certificate (SSLC) exams, yesterday. #COVID19 pic.twitter.com/zii6zhHuKk

सिंधुरी के घर वालों के मुताबिक जब उनका जन्म हुआ तो उनके बाएं हाथ की कोहनी के नीचे का हिस्सा नहीं था। लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। कोरोना संकट के दौरान भी उन्होंने लोगों के लिए मास्क बनाए।

6वीं में पढ़ने वाली सिंधुरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें लोगों की मदद करके अच्छा लगता है। वे एक लाख लोगों के लिए मास्क बनाना चाहती है। बता दें सोशल मीडिया पर इस बच्ची की जमकर तारीफ हो रही है।

