100 किलो का कछुआ फंस गया किनारे, फिर ऐसे लौटा समुंदर की गोद में

हम सभी लोग जाने अनजाने में प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे है। सरकार ने भी कई चीजों पर प्रतिबंध लगा रखा है, इसके बावजूद लोग उसका उपयोग कर रहे है। प्लास्टिक को भी बैन कर रखा है, फिर इस चोरी छुपे इसका इस्तमाल किया जा रहा है। हाल ही एक तस्वीर सामने आई है जिसको देखने के बाद आपका मन भी कहेगा कि अब मैं प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूंगा। ऐसा ही एक वाकया तमिलनाडु के रामेश्वर में सामने आया है। यहां के रामनाथापुरम जिले में मंडपम समुद्र तट है। मंडपम समुद्र में एक 100 किलो का कछुआ आ गया। वह समुद्र किनारे आकर फंस गया। कछुआ पानी की लहरों से समुद्र के किनारे आ गया था।

कछुए के गले में फंस गया प्लास्टिक

मंडपम समुद्र तट पर सोमवार की सुबह 100 किलो वजनी कछुआ लहरों में फंसकर किनारे आ गया। कई कोशिशों के बाद भी जब वह समुद्र में वापस नहीं जा सका। यह नजारा देख रामेश्वरम वन विभाग की टीम ने समुद्र में वापस भेजने का काम किया। वन विभाग की टीम ने बताया कि आमतौर पर ऐसे कछुए कम देखने को मिलते हैं जिनका 100 किलो हो। वजन के हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस कछुए की उम्र भी 80 से ज्यादा ही रही होगी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो आप देख सकते हैं कि कैसे एक कछुए के गले में प्लास्टिक एक फंदे की तरह से अटक गया है। हालांकि उसे बचा लिया और फिर से समंदर में छोड़ दिया।

A 100 kg turtle was released into the sea today after it washed ashore alive at Mandapam seashore in Ramanathapuram district: Forest Department, Rameswaram#TamilNadu pic.twitter.com/L0ZVws2SGN