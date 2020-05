Vietnam में मंदिर की खुदाई के दौरान मिला 1100 साल पुराना शिवलिंग, देखें तस्वीरें

नई दिल्ली। वियतनाम (Vietnam) में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को एक संरक्षण परियोजना की खुदाई के दौरान 9वीं शताब्दी का शिवलिंग (Shiv Linga) मिला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर (S. Jaishankar) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तस्वीरों के साथ साझा करते इस बात की जानकारी दी है।

भारत में कोहराम मचाने वाले टिड्डियाों के पीछे है Coronavirus का हाथ, डर के साए में किसान

विदेश मंत्री ने शिवलिंग (Shiv Linga) की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि 9वीं शताब्दी का अखंड बलुआ पत्थर शिवलिंग वियतनाम के ‘माई सन’ (My Son) मंदिर परिसर में जारी संरक्षण परियोजना की नवीनतम खोज है। एएसआई की टीम को बधाई।

Reaffirming a civilisational connect.



Monolithic sandstone Shiv Linga of 9th c CE is latest find in ongoing conservation project. Applaud @ASIGoI team for their work at Cham Temple Complex, My Son, #Vietnam. Warmly recall my visit there in 2011. pic.twitter.com/7FHDB6NAxz