समुद्र में मिला दुनिया का सबसे बड़ा 14 पैरों वाला कॉकरोच, वजन व आकार देख लोगों के उड़े होश

नई दिल्ली. दुनिया के सात अजूबों (Seven wonders) के बारे में तो आप सब ने बहुत पढ़ा होगा और देखा भी होगा। लेकिन दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो बेहद अजीबोगरीब और आश्चर्यचकित कर देने वाली है। उन्हीं में से एक है ये कॉकरोच (Cockroaches)। जी हां अक्सर कॉकरोच (Cockroache) हमारे घरों में कभी कभी देखा जाता है, लेकिन यह कॉकरोच (Cockroache) घर में घूमने वाले कॉकरोच से बहुत अलग है।

यह आकार में कई गुना (Largest cockroach) बड़ा है। आमतौर पर जमीन पर चलने वाले कॉकरोच के 6 पैर होते हैं, लेकिन हिंद महासागर में मिले इस कॉकरोच के 14 पैर है। सिंगापुर के रिसर्च (Singapore Research) ने हिंद महासागर (Indian ocean) में पहली बार प्रकार की प्रजाति को खोजा है यह देखने में काफी खतरनाक और अजीबोगरीब दिखने वाला है।

2018 में देखा गया था पहली बार

रिसर्च में बताया कि इसे जायंट सी कॉकरोच (Giant Sea Cockroaches) या डीप सी कॉकरोच (Deep sea cockroach) कहते हैं। इस 14 पैर वाले समुद्री कॉकरोच (Cockroache) का बायोलॉजिकल (Biological) नाम बैथीनोमस रकसासा (Baithinomus rakassa)। यह कॉकरोच साल 2018 में इंडोनेशिया (Indonesia) के पश्चिमी जावा में बैनटेन के तट के पास दिखा था। उसके बाद ये कभी नहीं दिखा। फिर अभी दिखाई दिया।

इंडोनेशिया में खोजा गया था कॉकरोच

इस समुद्री कॉकरोच को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (National University of Singapore) और इंडोनेशियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज (Indonesian Institute of Sciences) के रिसर्च सेंटर ऑफ ओशियानोग्राफी (Research Center of Oceanography) के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से खोजा है।

जमीनी कॉकरोच से मिलता जुलता है

वैज्ञानिक इसे स्टार वार्स फिल्म सीरीज के डार्थ वेडर कैरेक्टर के नाम से भी बुलाते हैं। यह एक समुद्री आइसोपॉड की प्रजाति का क्रस्टेशियन जीव है। यह जमीन के कॉकरोच से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है।

जानिए इनका आकार

बैथीनोमस रकसासा के करीबी समुद्री प्रजातियों में केकड़े और श्रिंप आते हैं। इनका आकार 50 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है।समुद्र विज्ञान की दुनिया में अब तक ये दूसरे सबसे बड़े आइसोपॉड हैं।