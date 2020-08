पहले से ज्यादा खतरनाक हुआ Corona, अगले 20 दिन में ले सकता है 19,000 अमेरिकियों की जान!

अमेरिका की प्रमुख स्वास्थ्य संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन (Centers for Disease Control and Prevention) का कहना है कि अगले 20 दिनों में 19,000 अमेरिकियों की मौत (Death of americans) का कारण कोरोना वायरस (Coronavirus) हो सकता है।

नई दिल्ली। दुनियाभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) ने कोहराम मचा रखा है। लेकिन भारत, अमेरिका, ब्राजील में हालात बद से बदतर हैं। बीते 24 घंटे की बात करे तो भारत में कोरोना (Corona in india) 52,972 नए केस सामने आए हैं। जबकि अमरीका (corona in us) में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 47 हजार, जबकि ब्राजील (corona in brazil) में 25 हजार मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि अमरीका में हालात पहले से सुधर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है।

CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन (Centers for Disease Control and Prevention) का मानना है कि 22 अगस्त तक अमेरिका में कोरोना (Coronavirus) से मौत का आंकड़ा 1 लाख 73 हजार के पार पहुंच सकता है। CDC का कहना है कि अमरीका में अगले 30 दिनों तक रोज औसतन एक हजार मौतें हो सकती हैं।

CDC के इस अनुमान के बाद व्हाइट हाउस (the White House) में कोरोना वायरस रेस्पॉन्स को-ऑर्डिनेटरDr. Deborah Berks ने कहा कि अमेरिका कोरोना महामारी के एक नए फेज में पहुंच गया है आज जो हम देख रहे हैं वह मार्च और अप्रैल से अलग है, पूरे देश में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। उन्होंने बताया कि अब कोरोना अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण फैलना शुरू हो गया है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना का संक्रमण अमेरिका (Corona america) में पहले से तेज हो गया है अब ये वायरस हर कम्युनिटी में फैल रहा है। इसके साथ-साथ संक्रमित होने वाले लोगों की दर भी बढ़ रही है। US के ताजे आकड़ों की बात करें तो यहां अभी तक कोरोना के 40.75 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। जिनमें से 20.31लाख लोग ठीक हो चुके हैं और 1.57 लाख के करीब लोगों की मौत हो चुकी है।