2 फीट के दूल्हे को मिली 6 फीट की दुल्हनियां, देखने वालों की उमड़ी भीड़

नई दिल्ली। प्यार अंधा होता है। ये किसी का रंग-रूप या कद नहीं देखता। इस बात का जीता जागता सबूत है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है एक कपल की शादी। जिसमें दूल्हा महज दो फीट का है। जबकि उसकी दुल्हनियां 6 फीट की है। इतने छोटे कद वाले इस दूल्हे का नाम बुरहान चिश्ती है। उन्होंने फौजिया से निकाह किया है।

मजेदार बात यह है कि दोनों की ये लव मैरिज ( love Marriage ) है। यह शादी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुआ जिसमें 13 देश के लोग शामिल हुए। चिश्ती को लोग प्यार से बोबो बुलाते हैं। वह पोलियो के मरीज हैं और बचपन से ही ओस्लो में रहते हैं। बोबो नॉर्वे में अभिनेता सलमान खान के बीइंग ह्यूमन कैंपेन का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। बुरहान चिश्ती को 2017 में मोस्ट इंस्पिरेशनल मैन का अवॉर्ड भी मिल चुका है।

2-feet tall Burhan Chishti (known as Bobo) finds love with a Pakistan woman nearly 6-feet tall and gets married in Oslo at a lavish party. Bobo overcame adversity in pursuit of love & happiness and never gave up 👇 pic.twitter.com/s8O6s8mfJj