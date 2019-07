टिक टॉक के लिए बना रहा था ये शख्स वीडियो, तभी हुआ कुछ ऐसा कि चली गई जान

नई दिल्ली: आपने फिल्मों में हीरो को कई एक्शन सीन करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सभी सीन एक्सपर्ट की देखरेख और पूरी ट्रेनिंग के बाद ही फिल्माए जाते हैं। लेकिन आजकल टिक टॉक ( tiktok ) पर कुछ ऐसे वीडियो ( video ) सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाए। हाल ही में एक शख्स ने टिक टॉक के लिए वीडियो बनाते समय अपनी जान गंवा दी। जी हां, इस शख्स को स्टंट करना इतना भारी पड़ा की इसे अपनी जान गंवानी पड़ी।

Tiktok bhakts click on the link#TikTok #tiktokindia

tiktok accident in Karnataka https://t.co/AcoGHtYqUK