कोरोना: ईरान में फंसे 231भारतीय तीर्थयात्री पहुंचे लेह, सांसद जामियांग ने जताया PM का आभार

नई दिल्ली। ईरान में फंसे 231भारतीय तीर्थयात्री (231 Ladakhi pilgrim) सही सलामत लेह पहुंच गए हैं। इन्हें भारतीय वायुसेना (Indian Air Force flight) के विशेष विमान से पहुंचाया गया है। लेह एयरपोर्ट पर इनकी मेडिकल जांच हुई। डॉक्टरों ने बताया कि इन्हें कुछ दिनों तक यहीं रखा जाएगा। अगर सबका स्वास्थ ठिक रहा तो इन्हें इनके घर भेज दिया जाएगा।

231 pilgrims of Ladakh evacuated from Iran completed quarantaine in Jodhpur are reached Leh by @IAF_MCC Flight. They are being screened at Leh Airport & will be under quarantine in Ladakh.



