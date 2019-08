नई दिल्ली। पोंजी स्कैम के सरगना मंसूर खान ने एक इमारत में बने स्विमिंग पूल के नीचे सोना बरामद हुआ है। हज़ारों लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले आईएमए के संस्थापक मंसूर के स्विमिंग पूल के नीचे 5,880 नकली सोने के बिस्किट के रूप में 303 क‍िलो सोना म‍िला है। कर्नाटक के बेंगलुरू में हुए इस बड़े खुलासे के बाद अब अफसर इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं कि आखिर वह इतने सारे नकली सोने का क्या करने वाला था? एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, छापा मारने गए अफसर पहली नज़र में पूल के नीचे इतना सारा सोना देख हैरान रह गए थे। लेकिन अब वो परेशान हैं कि वह इसका वह क्या करने वाला था।

