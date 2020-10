68 साल की दादी अम्मा साइकिल से 2200 Km की यात्रा पर, करेंगे वैष्णो देवी के दर्शन

68 साल की उम्र में इंसान दूसरों पर आश्रित हो जाता है। इस उम्र में इंसान का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। उसके इम्युनिटी पावर खत्म हो जाता है। आज आपको एक ऐसी बुजुर्ग महिला के बारे में बता रहे है जो साइकिल चला रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 68 साल की बुजुर्ग महिला 2200 किलोमीटर की लम्बी यात्रा की है। यह महिला साइकिल से वैष्णो देवी मां के दर्शन के लिए निकली है। बुजुर्ग महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स इस महिला के जज्बे को सलाम कर रहे है। कुछ लोग को मां देवी से इसकी तुलना कर रहे है। यह महिला महाराष्ट्र की बताई जा रही है।

साइकिल से 2200 किलोमीटर की यात्रा

यह बुजुर्ग महिला साइकिल से महाराष्ट्र के खामगांव से 2200 किलोमीटर की यात्रा पर निकली है। वह यहां से वैष्णो देवी मां के दर्शन के लिए जा रही है। Fit Bharat के ट्विटर पेज पर एक शेयर किया है। इस वीडियो में महिला अपनी साइकिल के आगे जरूर सामान रखी है। पीछे तिरपाल रखा हुआ जिसका उपयोग वह बारिश और रात को आराम करने के लिए करती होगी। इस उम्र महिला की इतनी लम्बी साइकिल से यात्रा करने से सभी चकित है।

Inspiring & Motivating 💪

68 yr old lady from Khamgaon of Maharashtra is going for darshan of Ma Vaishnodevi to Katra, Jammu. She is covering 2200 km all alone on her geared bicycle.

What a devotion,determination & fitness of Tai 🐅.

Salute & Respect 🙏#TuesdayMotivation pic.twitter.com/wgpeQSsTMb